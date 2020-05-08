2020-05-08T22:28:39+03:00
Политика

Чтобы опорочить День Победы Киев готовит пропагандистские мероприятия

Силовики будут вести контроль вплоть до того, чтобы никто не надел Георгиевскую ленту
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Контролирующие группы будут проверять выполнение всех положений закона, запрещающего в Украине использование символов СССР, а также георгиевских лент. Фото: warfiles.ruКонтролирующие группы будут проверять выполнение всех положений закона, запрещающего в Украине использование символов СССР, а также георгиевских лент. Фото: warfiles.ru
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На период Дня Победы для военнослужащих вооруженных формирований Украины готовятся пропагандистские мероприятия. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Министерство обороны Украины продолжает попытки исказить национальную память среди военнослужащих своей страны путем давления на подчиненных с целью удержать ситуацию в преддверии исторического события мирового масштаба - Дня Победы, - сказал он.

Филипоненко отметил, что контролирующие группы будут проверять выполнение всех положений закона, запрещающего в Украине использование символов СССР, а также георгиевских лент.

- За последние годы переписывание истории Украины приобрело такие масштабы, что пробиться к подлинным смыслам празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне живущим в стране правнукам тех солдат, которые прошли славный боевой путь и самоотверженно сражались с нацизмом, будет крайне непросто, - подчеркнул офицер пресс-службы УНМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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