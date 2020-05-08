2020-05-08T22:09:01+03:00
Политика

Из-за вспышки коронавируса украинская армия доставила на линию соприкосновения в Донбассе передвижные крематории и лаборатории

Они находятся под круглосуточной охраной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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59-ю бригаду, состав которой полностью был инфицирован Covid-19, экстренно вывели из зоны «ООС». Фото: sharknews.ru59-ю бригаду, состав которой полностью был инфицирован Covid-19, экстренно вывели из зоны «ООС». Фото: sharknews.ru
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Киевские силовики доставили на линию соприкосновения в Донбассе передвижные крематории и лаборатории. Это связано со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По сообщениям местных жителей, на одной из платформ под маскировочными тентами и круглосуточной усиленной охраной находятся два мобильных крематория и три передвижные медицинские лаборатории, - сказал Филипоненко.

Он напомнил о том, что 59-ю бригаду, состав которой полностью был инфицирован Covid-19, экстренно вывели из зоны «ООС». На смену ей прибыла 24-я бригады.

- Также со слов уже прибывших боевиков батальона 24-й бригады, у 50% личного состава во время следования в зону «ООС» осуществлялся забор биоматериала для определения коронавируса, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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