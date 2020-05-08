Во всех городах и районах ЛНР подняли копии Знамени Победы

8 Май 2020 2020-05-08T22:56:30+03:00

Из-за коронавируса все планы на празднование годовщины Победы были отложены на неопределенный срок. Фото: lug-info.com

Церемония водружения Знамени прошла одновременно во всех городах и районах

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В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех городах и районах Луганской Народной Республики прошла церемония водружения копий Знамени Победы. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Мир Луганщине».

— Мы решили почтить тем самым память героев и проявить уважение к тем ветеранам, которые всё ещё живы и всё ещё с нами. К сожалению, их мало, поэтому нам нужно их чаще вспоминать и гордиться ими. Вот и родилась такая идея – поднять Знамя Победы, — рассказал координатор проекта «Молодая гвардия» Дании Степанков.

Торжественная церемония водружения Знамен Победы прошла одновременно во всех городах и районах Республики.

Тем временем, в Луганске полным ходом идет подготовка к 9 мая. Когда стемнеет, в столице начнется грандиозный артиллерийский салют и фейерверк. Каждый луганчанин сможет его увидеть из окна своего дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU