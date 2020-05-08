В ВСУ украли аккумуляторы и 50 тонн топлива

8 Май 2020 2020-05-08T21:37:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе проверки в 25-й бригады вооруженных формирований Украины военная комиссия выявила недостачу автомобильных аккумуляторов и 50 тонн дизельного топлива. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В 25-й бригаде ВСУ в ходе проведения проверки выполнения мероприятий по переводу военной техники на летний режим эксплуатации комиссией ОТГ «Север» установлены многочисленные факты хищения аккумуляторных батарей с автомобильного транспорта, а также зафиксирована недостача 50 тонн дизельного топлива. – сообщил он.

Комиссия выяснила куда делось ворованное имущество.

- В ходе опроса сотрудниками военной службы правопорядка ВСУ местных жителей Станицы Луганской подтверждены факты сбыта военнослужащими соединения военного имущества крестьянско-фермерским хозяйствам, - рассказал Филипоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ застрелили безоружных сослуживцев, которые бежали в сторону ДНР

Двое военных погибли, еще один получил ранения ног (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU