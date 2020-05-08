2020-05-08T21:37:10+03:00
Политика

В ВСУ украли аккумуляторы и 50 тонн топлива

Недостача всплыла в 25-й бригаде
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В ВСУ продолжают воровать имущество. Фото: warfiles.ruВ ВСУ продолжают воровать имущество. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

В ходе проверки в 25-й бригады вооруженных формирований Украины военная комиссия выявила недостачу автомобильных аккумуляторов и 50 тонн дизельного топлива. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В 25-й бригаде ВСУ в ходе проведения проверки выполнения мероприятий по переводу военной техники на летний режим эксплуатации комиссией ОТГ «Север» установлены многочисленные факты хищения аккумуляторных батарей с автомобильного транспорта, а также зафиксирована недостача 50 тонн дизельного топлива. – сообщил он.

Комиссия выяснила куда делось ворованное имущество.

- В ходе опроса сотрудниками военной службы правопорядка ВСУ местных жителей Станицы Луганской подтверждены факты сбыта военнослужащими соединения военного имущества крестьянско-фермерским хозяйствам, - рассказал Филипоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ застрелили безоружных сослуживцев, которые бежали в сторону ДНР

Двое военных погибли, еще один получил ранения ног (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во всех городах и районах ЛНР подняли копии Знамени Победы
Чтобы опорочить День Победы Киев готовит пропагандистские мероприятия
Из-за вспышки коронавируса украинская армия доставила на линию соприкосновения в Донбассе передвижные крематории и лаборатории
В ВСУ украли аккумуляторы и 50 тонн топлива
Красный Крест доставил в ЛНР помощь для борьбы с коронавирусом
ВСУ застрелили безоружных сослуживцев, которые бежали в сторону ДНР
Где в Донецке перекроют движение 9 Мая
Салют на День Победы в Луганске 9 мая 2020: Когда начнется и где смотреть
Стала известна дата: Переговоры по Донбассу будут проходить по видеосвязи
Глава ДНР почтил память защитников Саур-Могилы
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей
Драмтеатр подарит дончанам онлайн-концерт "Песни Победы"
В ДНР выпустили почтовую марку «Слава городу-герою Киеву!»
ВСУ минируют дороги в районе Петровского
Переговорщик от ЛНР в Минске Владислав Дейнего: Киевские власти откровенно пускают пыль в глаза всему европейскому сообществу
Бессмертный полк онлайн 2020 в ЛНР: жители Республики разместили на сайте больше двух тысяч историй
Украинская армия обстреляла ЛНР из артиллерии
ВСУ выпустили по ДНР 50 боеприпасов
Коронавирус в ДНР: в Минздраве сообщили о смерти медсестры