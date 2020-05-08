2020-05-08T21:02:30+03:00
Политика

Красный Крест доставил в ЛНР помощь для борьбы с коронавирусом

Украина блокировала доставку через пункт-пропуска в Золотом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украина блокировала доставку через пункт-пропуска в Золотом. Фото: ЛИЦУкраина блокировала доставку через пункт-пропуска в Золотом. Фото: ЛИЦ
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Для борьбы с коронавирусной инфекцией Международный Комитет Красного Креста доставил в Луганскую Народную Республику гуманитарный груз. Об этом сообщила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- Из-за позиции украинской стороны, блокирующей открытие транспортного коридора на мосту у Счастья, МККК вынужден был доставлять гуманитарную помощь в ЛНР через пешеходный мост у Станицы Луганской, - сообщила она.

На линии соприкосновения гуманитарный груз был продезинфицирован сотрудниками представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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