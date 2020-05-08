За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей
Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что за прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей.
- На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая инфекции, за сегодняшний день – 29 случаев, - сказала она.
Пащенко отметила, что 27 из 29 зарегистрированных за последние сутки случаев заболевания приходится на Луганск.
- Все 27 случаев – это контакты по предыдущим заболевшим, которые были зарегистрированы ранее, - сказала Глава Минздрава Республики.
Руководитель здравоохранительного ведомства подчеркнула, что принятые меры по противодействию распространения Covid-19 дали свои плоды.
- В Стаханове в течение 10 дней у нас не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, в Брянке за 20 дней, в Антраците и Красном Луче за 34 дня, - рассказала министр здравоохранения ЛНР
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ИСТОЧНИК KP.RU