За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей

8 Май 2020 2020-05-08T17:24:55+03:00

На сегодняшний день в ЛНР зарегистрировано 232 случая инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ЛНР диагностирован у 232 человек

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Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что за прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей.

- На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая инфекции, за сегодняшний день – 29 случаев, - сказала она.

Пащенко отметила, что 27 из 29 зарегистрированных за последние сутки случаев заболевания приходится на Луганск.

- Все 27 случаев – это контакты по предыдущим заболевшим, которые были зарегистрированы ранее, - сказала Глава Минздрава Республики.

Руководитель здравоохранительного ведомства подчеркнула, что принятые меры по противодействию распространения Covid-19 дали свои плоды.

- В Стаханове в течение 10 дней у нас не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, в Брянке за 20 дней, в Антраците и Красном Луче за 34 дня, - рассказала министр здравоохранения ЛНР

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ИСТОЧНИК KP.RU