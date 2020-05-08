Драмтеатр подарит дончанам онлайн-концерт "Песни Победы"

8 Май 2020 2020-05-08T16:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на портале «Культура Донбасса» и YouTube-канале муздрамы при поддержке Министерства культуры ДНР состоится онлайн-концерт «Песни Победы» режиссера Анны Цыбань с участием народного артиста ДНР Дмитрия Фёдорова, вокалисток Натальи Качуры и Маргариты Лисовиной.

- Драмтеатр запланировал множество мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Великой Победы. Часть из них удалось провести, некоторые были переформатированы в онлайн-версии, с учетом ситуации были придуманы новые проекты, - сообщила генеральный директор- художественный руководитель муздрамы Наталья Волкова. - Вместе с народным артистом ДНР Дмитрием Фёдоровым мы выступили с идеей создания концерта «Песни Победы».

Съёмки концерта проходили возле военно-исторического музея Великой Отечественной войны, в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, рядом с легендарным монументом «Твоим освободителям, Донбасс» - в местах дорогих и памятных каждому дончанину.

Читайте также:

Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»

В Донецком ботаническом саду на сирени повязывают георгиевские ленточки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU