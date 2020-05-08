Где в Донецке перекроют движение 9 Мая

8 Май 2020 2020-05-08T20:08:04+03:00

9 Мая в Донецке перекроют движение общественного транспорта на полтора часа

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Угроза коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в празднования Дня Победы. Многие мероприятия пройдут в режиме он - лайн.

9 мая 2020 года в городе Донецке планируется проведение автопробега «Великой Победы», посвященного празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Многие автомобилисты заранее готовились к этому дню - делали тюнинг своих автомобилей, чтобы горожане почувствовали праздник Победы.

В этот день на полтора часа приостановят движение общественного транспорта..

- С 9:30 до 11:00 будет приостановлено движение всех транспортных средств и городского пассажирского транспорта общего пользования по маршруту автопробега, - сообщили в Донецкой городской администрации.

Маршрут движения автопробега будет таким: «Открытый паркинг ООО «МОСТ» (пр. Ленинский, д. 148) - пр. Ленинский - ул. Университетская - пр. Гринкевича - ул. Артёма - пр. Мира - Парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола.

О том, какие маршрутки, троллейбусы и трамваи не будут ходить утром 9 мая - можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU