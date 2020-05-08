2020-05-08T14:28:22+03:00
Политика

Переговорщик от ЛНР в Минске Владислав Дейнего: Киевские власти откровенно пускают пыль в глаза всему европейскому сообществу

Министр иностранных дел Республики сделал заявление по поводу «усиления переговорщиков от Украины»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Владислав Дейнего сделал заявление. Фото: facebook.comВладислав Дейнего сделал заявление. Фото: facebook.com
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Представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего сделал заявление по факту попыток украинской стороны ввести в переговоры неких представителей Донбасса, вынужденно переселившихся на Украину

- Киевские власти откровенно пускают пыль в глаза всему европейскому сообществу и официальным лицам стран нормандской четверки в первую очередь, - говорит Дейнего. - А в реальности ситуация выглядит радикально иначе. Только с момента последнего заседания Контактной группы по городам и поселкам Луганской Народной Республики зафиксирован 21 обстрел, «прилетело».

В результате обстрелов ранения получили восемь жителей, было повреждено 16 жилых домов, четыре хозяйственных постройки и три гражданских автомобиля, пять объектов жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

- Именно так в действительности выглядит «проактивность» украинской стороны в Минских переговорах, - считает Владислав Дейнего. - А вся эта мишура с «усилением команды переговорщиков» от Украины, с участием в них псевдо-представителей Донбасса, это все – розовые очки для сторонних наблюдателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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