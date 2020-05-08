ВСУ минируют дороги в районе Петровского
ВСУ установили более 500 противотанковых мин вблизи участка разведения сил «Богдановка-Петровское» к югу от Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Мы продолжаем фиксировать факты минирования дорог. По имеющейся у нас информации, боевики 128 бригады установили более 500 противотанковых мин рядом с жилыми домами и вдоль дорог общего пользования в селе Богдановка. Это подвергает смертельной опасности мирное население и сотрудников миссии ОБСЕ, — заявили в военном ведомстве в УНМ.
В ДНР не раз заявляли, что ситуация в районе Петровского, который находится всего в 40 км от Донецка, остается напряженной. Украинские силовики периодически ведут стрельбу в направлении локации сил ДНР. Применяют стрелковое оружие и артиллерию.
Напомним, в селе Петровском находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе, то есть в этом месте запрещено быть не только военной технике, но и личному составу обеих сторон конфликта.
Развести силы пытались в октябре 2016 года, но украинские власти сделали вид, что ушли, а затем вернулись. В ноябре 2019 года снова были попытки развести войска. Формально развод состоялся, но обстрелы со стороны ВСУ не прекратились.
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ИСТОЧНИК KP.RU