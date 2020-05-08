Бессмертный полк онлайн 2020 в ЛНР: жители Республики разместили на сайте больше двух тысяч историй
В акции Бессмертный полк онлайн 2020 в ЛНР уже приняло участие больше двух тысяч жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщил председатель Народного совета государства Денис Мирошниченко.
- Уже загружено более двух тысяч историй, причем это не только про Великую Отечественную войну, а и про современную войну в Донбассе, - сказал он. - Сайт «Бессмертный полк Луганщины» будет работать и после празднования Дня Победы, поэтому любой его посетитель всегда сможет найти истории и фото защитников Отчизны.
Что нужно для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк Луганщины»:
- загрузить фото героя на сайт акции;
- указать его фамилию, имя, отчество;
- звание;
- годы жизни;
- место службы.
После проверки истории модераторами – запись будет опубликована.
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ИСТОЧНИК KP.RU