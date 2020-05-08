2020-05-08T12:37:14+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла ЛНР из артиллерии

В результате обстрела пострадали трое мирных жителей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ продолжают стрелять по мирным жителям республик Донбасса. Фото: sharknews.ruВСУ продолжают стрелять по мирным жителям республик Донбасса. Фото: sharknews.ru
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Четыре раза за сутки украинские вооруженные формирования нарушали режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы Кировска, села Березовское и поселка Голубовское, - говорится в сообщении.

По этим населенным пунктам киевские силовики использовали крупнокалиберные орудия.

- Огонь велся из 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120-миллиметровых минометов и противотанкового ракетного комплекса, - рассказали в СЦКК.

В результате обстрелов получили ранения трое мирных жителей, поврежден жилой дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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