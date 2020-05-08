Коронавирус в ДНР: в Минздраве сообщили о смерти медсестры

8 Май 2020 2020-05-08T11:02:24+03:00

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 156 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

За сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей

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Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Все случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у лиц из числа контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказывают в здравоохранительном учреждении Республики. - По результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписано еще три пациента.

В министерстве здравоохранения заявили о пятом летальном случае с Covid-19.

- В возрасте 62 лет скончалась медицинская сестра, с ранее выявленной коронавирусной инфекцией, - рассказали в ведомстве.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 156 жителей. 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы, пять человек скончались, лечение продолжают 130 жителей Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU