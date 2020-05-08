Погода в Донецке на день: 8 мая будет пасмурно и дождливо

8 Май 2020 2020-05-08T08:51:38+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР пятница, 8 мая ожидается относительно теплый, но пасмурный дождливый день

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике восьмого мая ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя.

- В Донецке весь день ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 04:59, закат – 19:52, долгота дня 14 часов 53 минуты.

По народному календарю 8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». Если певчие птицы прилетают стаями — к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая — к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой — к ненастью.

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ИСТОЧНИК KP.RU