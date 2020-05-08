Погода в Луганске на день: 8 мая местами дождь, до 20 градусов тепла
8 мая температура воздуха в столице Луганской Народной Республики будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем. На протяжении дня будет идти дождь.
- Утром и днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.
В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается в 16-18 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU