Погода в Луганске на день: 8 мая местами дождь, до 20 градусов тепла

8 Май 2020 2020-05-08T09:38:09+03:00

Утро в Луганске начнется с мелкого дождя, который усилится днем

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8 мая температура воздуха в столице Луганской Народной Республики будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем. На протяжении дня будет идти дождь.

- Утром и днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается в 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU