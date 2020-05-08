2020-05-08T09:38:09+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 8 мая местами дождь, до 20 градусов тепла

Утро в Луганске начнется с мелкого дождя, который усилится днем
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Днем возможен небольшой дождь. Фото: luganks.suДнем возможен небольшой дождь. Фото: luganks.su
Изменить размер текста:

8 мая температура воздуха в столице Луганской Народной Республики будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем. На протяжении дня будет идти дождь.

- Утром и днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается в 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большой народный онлайн концерт «Песни, опаленные войной» объединил Россию и Республики Донбасса

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» и школа искусств №1 из героической Горловки организовали виртуальную музыкальную эстафету ко Дню Победы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ДНР: в Минздраве сообщили о смерти медсестры
Отремонтирована пятая доменная печь на Енакиевском метзаводе и выдала первый чугун
Погода в Луганске на день: 8 мая местами дождь, до 20 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 8 мая будет пасмурно и дождливо
Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»
Спецслужбы незалежной запугивают родственников украинского военного, перешедшего на сторону ДНР
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело на комбрига ВСУ, который отдал приказ обстрелять Саханку
В ДНР планируют наладить собственное производство зерновых батончиков и козинаков
Украинским журналистам запретили съемку сюжета о коронавирусе в расположениях ВСУ в Донбассе
«Песни, опаленные войной»: Большой народный онлайн концерт состоится 8 и 9 мая
В ДНР от украинского обстрела погиб военнослужащий, который эвакуировал раненых в Саханке
«Такого давно не было!» Директор школы Саханки рассказала подробности обстреле со стороны ВСУ
«Бессмертный полк» в Донецке 2020 пройдет в формате автопробега
Глава ДНР сделал заявление по факту ранения пятерых мирных жителей Республики
Юная художница из ЛНР стала лауреатом международного конкурса детских рисунков к 75-летию Победы
В Донецке бесплатно будут раздавать георгиевские ленточки: список адресов пунктов раздачи
В ДНР двое детей и трое взрослых ранены в результате обстрела ВСУ
Три человека ранены: ВСУ обстреляли гражданский автомобиль, который вез уголь в прифронтовой поселок ЛНР
К 75-летию Победы в ДНР выпустили тематическую почтовую карточку
В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»
ВСУ обстреляли село Березовское в ЛНР