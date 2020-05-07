«Песни, опаленные войной»: Большой народный онлайн концерт состоится 8 и 9 мая

7 Май 2020 2020-05-07T19:58:53+03:00

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Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» (РОО «Землячество Донбассовцев») и школа искусств N1 из героической Горловки организовали виртуальную музыкальную эстафету ко Дню Победы.

Все началось с того, что к руководителю группы «Москва-Донбасс» Елене Романенко обратилась педагог-методист из школы искусств г. Горловки Наталья Сергиенко с идеей виртуального концерта, посвященного 75-летию Победы. Она даже придумала ему название «Песни, опаленные войной» и предложила группе «Москва-Донбасс» поучаствовать в организации. А затем транслировать этот концерт в воинских частях, госпиталях и т.д.

- Постепенно идея отчетного праздничного концерта воспитанников школы искусств переросла масштабы Горловки и стала Республиканской, потом Донбасской, а потом и до Москвы дошла. Многие коллективы и артисты, как в ДНР-ЛНР, так и в России, с радостью откликнулись на наше предложение поучаствовать в концерте, который превратился в народную виртуально-музыкальную эстафету Донбасс-Москва.

При поддержке пресс-центра НМ ДНР и сетевого издания «Горловка News» (Илона Молчанова) создан виртуальный вариант для показа в соцсетях. При поддержке «Землячества Донбассовцев (Олег Рязанов) концерт появился в ютубе и его можно будет увидеть 8 и 9 мая по вот этой ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpR-u6WwH-wyvywVMV1pPBy8hb9RkOBkA

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ИСТОЧНИК KP.RU