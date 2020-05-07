«Бессмертный полк» в Донецке 2020 пройдет в формате автопробега
«Бессмертный полк» в Донецке 2020 пройдет в формате автопробега. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.
— Группа активистов общественного движения «Донецкая Республика» выступила с инициативой провести 9 мая в Донецке «Автопробег Великой Победы». Данный формат легок в исполнении и соответствует всем санитарным требованиям. Эта идея сразу нашла отклик среди тысяч активистов движения, и была поддержана Главой Республики Денисом Пушилиным, — рассказал Муратов.
Краткий план действий. В 9 часов утра автомобилисты соберутся на парковке. Там они закрепят на стеклах машин фотографии участников Великой Отечественной войны, а некоторым выдадут флаги с символикой «Бессмертного полка».
В 10 часов колона стартует в центр Донецка. Она проедет по главной улице города до финишной точки – парк Ленинского Комсомола. Там пройдет вторая часть мероприятия. В конце машины выстроятся в форме числа 75.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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