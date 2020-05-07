2020-05-07T19:48:41+03:00
75 лет Великой Победы

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 пройдет в формате автопробега

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Донецке в 2020 году не будет
Екатерина Сорока
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Общая протяженность автопробега «Бессмертного полка» составляет 11 километров. Фото: ДАНОбщая протяженность автопробега «Бессмертного полка» составляет 11 километров. Фото: ДАН
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«Бессмертный полк» в Донецке 2020 пройдет в формате автопробега. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

— Группа активистов общественного движения «Донецкая Республика» выступила с инициативой провести 9 мая в Донецке «Автопробег Великой Победы». Данный формат легок в исполнении и соответствует всем санитарным требованиям. Эта идея сразу нашла отклик среди тысяч активистов движения, и была поддержана Главой Республики Денисом Пушилиным, — рассказал Муратов.

Краткий план действий. В 9 часов утра автомобилисты соберутся на парковке. Там они закрепят на стеклах машин фотографии участников Великой Отечественной войны, а некоторым выдадут флаги с символикой «Бессмертного полка».

В 10 часов колона стартует в центр Донецка. Она проедет по главной улице города до финишной точки – парк Ленинского Комсомола. Там пройдет вторая часть мероприятия. В конце машины выстроятся в форме числа 75.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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