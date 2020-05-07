Глава ДНР сделал заявление по факту ранения пятерых мирных жителей Республики

7 Май 2020 2020-05-07T19:21:58+03:00

Глава ДНР потребовал соответствующей реакции на циничные нарушения правил войны и других норм гуманитарного права Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Пушилин потребовал соответствующей реакции на циничные нарушения правил войны и других норм гуманитарного права

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В связи с обстрелом поселка Саханка со стороны вооруженных формирований незалежной, в результате которого ранения получили пять мирных жителей, в числе двое детей, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям.

- В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня, - отметил Глава ДНР. - Любые миротворческие заявления Киева – лживы. Их опровергает кровь, слезы и страдания детей, гибнущих и получающих ранения от украинских снарядов.

Глава ДНР потребовал соответствующей реакции на циничные нарушения правил войны и других норм гуманитарного права.

- Очередное игнорирование фактов ранения детей откроет окно Овертона по использованию жестокости и безнаказанности военных преступников. В преддверии Дня Победы над фашизмом еще раз призываем не допустить даже возможности повторения таких трагических уроков истории, - сказал Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU