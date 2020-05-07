2020-05-07T20:50:38+03:00
Политика

Украинским журналистам запретили съемку сюжета о коронавирусе в расположениях ВСУ в Донбассе

С журналистами провели разъяснительную беседу, а также пробили шины автомобиля, на котором они приехали в бригаду
Екатерина Сорока
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За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения с ЛНР. Фото: 5.uaЗа прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения с ЛНР. Фото: 5.ua
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На днях на Украине задержали съемочную группу одного из телеканалов, которая хотела снять сюжет о ситуации с коронавирусом в зоне расположения 59-й бригады ВСУ в Донбассе. В итоге все переросло в скандал. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— После получения сведений о заболевших коронавирусом военнослужащих 59-й бригады, съемочная группа ТРК "5 канал" проигнорировала редакционное задание по героизации украинских карателей, самостоятельно направилась в населенный пункт Курдюмовка, — рассказал Осадчий. — Прибыв в населенный пункт, водитель съемочной группы Могилевич, используя личные знакомства, организовал съемки в пункте временной дислокации батальона.

Отделались журналисты легким испугом. Им провели разъяснительную беседу с командованием бригады, а также пробили шины у автомобиля водителя съемочной группы. После пострадавшие отправились в полицию.

Добавим, что ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что уже больше 800 военнослужащих «Севера» находятся в медучреждениях с пневмонией и коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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