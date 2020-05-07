Украинским журналистам запретили съемку сюжета о коронавирусе в расположениях ВСУ в Донбассе
На днях на Украине задержали съемочную группу одного из телеканалов, которая хотела снять сюжет о ситуации с коронавирусом в зоне расположения 59-й бригады ВСУ в Донбассе. В итоге все переросло в скандал. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— После получения сведений о заболевших коронавирусом военнослужащих 59-й бригады, съемочная группа ТРК "5 канал" проигнорировала редакционное задание по героизации украинских карателей, самостоятельно направилась в населенный пункт Курдюмовка, — рассказал Осадчий. — Прибыв в населенный пункт, водитель съемочной группы Могилевич, используя личные знакомства, организовал съемки в пункте временной дислокации батальона.
Отделались журналисты легким испугом. Им провели разъяснительную беседу с командованием бригады, а также пробили шины у автомобиля водителя съемочной группы. После пострадавшие отправились в полицию.
Добавим, что ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что уже больше 800 военнослужащих «Севера» находятся в медучреждениях с пневмонией и коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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