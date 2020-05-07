К 75-летию Победы в ДНР выпустили тематическую почтовую карточку

7 Май 2020 2020-05-07T14:03:50+03:00

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«Почта Донбасса» ввела в обращение первую в ДНР маркированную почтовую карточку «Сталино. Год Великой Победы». Она приурочена к 75-й годовщине Победы.

- Лицевую сторону карточки фоново украшает карта Донбасской освободительной операции, в ходе которой 8 сентября 1943 года был освобожден от немецко-фашистских захватчиков город Сталино (Донецк), - рассказывают в «Почте Донбасса». - В правом верхнем углу – марка с портретом Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина.

Лицевую сторону карточки фоново украшает карта Донбасской освободительной операции. Фото: postdonbass.com

На обратной стороне карточки – коллаж архивных фото города Сталино.

- Номинал оригинальной художественной почтовой марки – 37 рублей, а почтовая карточка стоимостью 50 рублей выпущена тиражом в 1000 экземпляров, - сообщили на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU