К 75-летию Победы в ДНР выпустили тематическую почтовую карточку
«Почта Донбасса» ввела в обращение первую в ДНР маркированную почтовую карточку «Сталино. Год Великой Победы». Она приурочена к 75-й годовщине Победы.
- Лицевую сторону карточки фоново украшает карта Донбасской освободительной операции, в ходе которой 8 сентября 1943 года был освобожден от немецко-фашистских захватчиков город Сталино (Донецк), - рассказывают в «Почте Донбасса». - В правом верхнем углу – марка с портретом Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина.
Лицевую сторону карточки фоново украшает карта Донбасской освободительной операции. Фото: postdonbass.com
На обратной стороне карточки – коллаж архивных фото города Сталино.
- Номинал оригинальной художественной почтовой марки – 37 рублей, а почтовая карточка стоимостью 50 рублей выпущена тиражом в 1000 экземпляров, - сообщили на предприятии.
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ИСТОЧНИК KP.RU