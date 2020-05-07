В ДНР планируют наладить собственное производство зерновых батончиков и козинаков

7 Май 2020 2020-05-07T21:22:39+03:00

В ассортименте будет около 20 различных батончиков и козинаков

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В ближайшее время в ДНР планируют запустить собственное производство зерновых батончиков и козинаков. В ассортименте будет около 20 различных видов продукции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— Несмотря на сложные условия, вызванные ограничениями, в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают свою работу в штатном режиме. В ближайшее время планируется запуск линии производства зерновых батончиков и козинаков, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, производственные мощности предприятия позволяют изготавливать более 200 тонн готовой продукции в месяц. В основе рецепта питательных батончиков лежат натуральные наполнители местных сельхозпроизводителей. А сама технология создания продукции является классической, соответствующая требованиям ГОСТа.

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ИСТОЧНИК KP.RU