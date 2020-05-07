Юная художница из ЛНР стала лауреатом международного конкурса детских рисунков к 75-летию Победы

7 Май 2020 2020-05-07T17:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

8-летняя София Свистельникова стала лауреатом международного конкурса детских рисунков к 75-летию Победы. Среди четырех тысяч работ, ее рисунок назвали самым лучшим и отправили в Москву на финальный этап соревнования. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города Стаханова, где живет и учится юное дарование.

— В этом году в конкурсе поучаствовали 4695 работ, 346 из них прошли в финал конкурса и стали его лауреатами. Свои работы на конкурс направили и шесть учащихся детской школы искусств №5 Стаханова. Работа восьмилетней Софии Свистельниковой "Перед боем" стала лауреатом и была отправлена в Москву на финальный этап конкурса, — говорится в сообщении.

Работу маленькой Софии отметили народный художник России, действительный член Российской академии художеств, действительный член Российской академии образования, профессор Борис Неменский.

Читайте также

Взрыв возле райотдела в центре Донецка: что случилось

Возле Ворошиловского РОВД взорван автомобиль [информация обновляется] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU