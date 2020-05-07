Юная художница из ЛНР стала лауреатом международного конкурса детских рисунков к 75-летию Победы
8-летняя София Свистельникова стала лауреатом международного конкурса детских рисунков к 75-летию Победы. Среди четырех тысяч работ, ее рисунок назвали самым лучшим и отправили в Москву на финальный этап соревнования. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города Стаханова, где живет и учится юное дарование.
— В этом году в конкурсе поучаствовали 4695 работ, 346 из них прошли в финал конкурса и стали его лауреатами. Свои работы на конкурс направили и шесть учащихся детской школы искусств №5 Стаханова. Работа восьмилетней Софии Свистельниковой "Перед боем" стала лауреатом и была отправлена в Москву на финальный этап конкурса, — говорится в сообщении.
Работу маленькой Софии отметили народный художник России, действительный член Российской академии художеств, действительный член Российской академии образования, профессор Борис Неменский.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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