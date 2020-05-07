ВСУ обстреляли село Березовское в ЛНР

7 Май 2020 2020-05-07T12:09:28+03:00

За 5 мая со стороны ВСУ обстрелов зафиксировано не было Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За сутки украинские военные один раз нарушили режим тишины в направлении Республики

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За сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в направлении ЛНР. Под огнем оказалось село Березовское вблизи линии разграничения. Для его обстрела киевские силовики использовали вооружение боевой машины пехоты. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 6 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по следующим направлениям: 13.00 Новотошковское – Березовское: БМП – 2 (25 выстрелов), — говорится в сообщении представительства.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняются.

Напомним, что на прошлой неделе в ЛНР из-за нарушения режима прекращения огня пострадала многодетная семья в Золотом-5. Семилетняя девочка получила ранения и была госпитализирована в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU