2020-05-07T12:09:28+03:00
Политика

ВСУ обстреляли село Березовское в ЛНР

За сутки украинские военные один раз нарушили режим тишины в направлении Республики
Екатерина Сорока
Поделиться:
За 5 мая со стороны ВСУ обстрелов зафиксировано не былоЗа 5 мая со стороны ВСУ обстрелов зафиксировано не былоФото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

За сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в направлении ЛНР. Под огнем оказалось село Березовское вблизи линии разграничения. Для его обстрела киевские силовики использовали вооружение боевой машины пехоты. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 6 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по следующим направлениям: 13.00 Новотошковское – Березовское: БМП – 2 (25 выстрелов), — говорится в сообщении представительства.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняются.

Напомним, что на прошлой неделе в ЛНР из-за нарушения режима прекращения огня пострадала многодетная семья в Золотом-5. Семилетняя девочка получила ранения и была госпитализирована в больницу.

Читайте также

Прифронтовая Старомихайловка: Как живет многодетная семья на линии фронта

Коронавирус не отменяет войну и нужду, а потому «Комсомолка» вместе с волонтерами Донецка продолжает помогать дончанам, живущим на передовой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»
ВСУ обстреляли село Березовское в ЛНР
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 5 жителей
Обстрелы не прекращаются: За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
Погода в Луганске на день: 7 мая синоптики прогнозируют дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 7 мая температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла
Жители ЛНР высадили деревья в честь ветеранов
Госслужащие ДНР пройдут проверку на соответствие занимаемой должности
Испугались заражения COVID19: Украинский боевик истек кровью из-за отказа медиков принять его
Компания, которая сможет выдавать полисы ОСАГО, зарегистрирована в ДНР
Взрыв в центре Донецка: стали известны подробности
Луганские поисковики нашли родственников погибшей в Великой Отечественной войне санинструктора из Ворошиловграда
Скончался донецкий скульптор: автор памятников Юзу, Соловьяненко и многим другим
Денис Пушилин наградил ветеранов бригады ополчения "Восток"
Украинская армия ведет ообстрел Трудовских: разрушена стена дома
К юбилею Победы "Почта ЛНР" ввела в обращение первый блок марок
ВСУ лупит по Республике управляемыми ракетами
Вблизи с границей РФ начался ремонт плотины, поврежденной в 2014 году
Количество зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 142 человек
Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль
Авария оставила без воды 62 тысячи абонентов в ЛНР
Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР ожидается дождь с грозой