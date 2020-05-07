Коронавирус в ДНР выявлен еще у 5 жителей

7 Май 2020 2020-05-07T11:08:28+03:00

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 147 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 147 человек

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По данным на 9 часов утра 7 мая коронавирус в ДНР обнаружили еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Два положительных результата тестов на Covid-19 у лиц, недавно прибывших из Российской Федерации, - говорят в Минздраве Республики. - Остальные случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией у лиц из числа контактных с заболевшими ранее, в том числе у одного медицинского работника. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике зарегистрирована у 147 жителей. 18 человек выздоровели и были выписаны из больницы, четверо скончались, лечение продолжают 125 пациентов.

Напомним, в Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU