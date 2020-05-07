2020-05-07T11:08:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 5 жителей

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 147 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 147 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 147 жителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на 9 часов утра 7 мая коронавирус в ДНР обнаружили еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Два положительных результата тестов на Covid-19 у лиц, недавно прибывших из Российской Федерации, - говорят в Минздраве Республики. - Остальные случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией у лиц из числа контактных с заболевшими ранее, в том числе у одного медицинского работника. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике зарегистрирована у 147 жителей. 18 человек выздоровели и были выписаны из больницы, четверо скончались, лечение продолжают 125 пациентов.

Напомним, в Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солист ансамбля «Новороссия» Роман Разум: Ветеранов мы не забыли. Даем для них индивидуальные концерты

Военный музыкант рассказал «Комсомолке» о том, как его коллектив живет во время карантина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»
ВСУ обстреляли село Березовское в ЛНР
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 5 жителей
Обстрелы не прекращаются: За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
Погода в Луганске на день: 7 мая синоптики прогнозируют дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 7 мая температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла
Жители ЛНР высадили деревья в честь ветеранов
Госслужащие ДНР пройдут проверку на соответствие занимаемой должности
Испугались заражения COVID19: Украинский боевик истек кровью из-за отказа медиков принять его
Компания, которая сможет выдавать полисы ОСАГО, зарегистрирована в ДНР
Взрыв в центре Донецка: стали известны подробности
Луганские поисковики нашли родственников погибшей в Великой Отечественной войне санинструктора из Ворошиловграда
Скончался донецкий скульптор: автор памятников Юзу, Соловьяненко и многим другим
Денис Пушилин наградил ветеранов бригады ополчения "Восток"
Украинская армия ведет ообстрел Трудовских: разрушена стена дома
К юбилею Победы "Почта ЛНР" ввела в обращение первый блок марок
ВСУ лупит по Республике управляемыми ракетами
Вблизи с границей РФ начался ремонт плотины, поврежденной в 2014 году
Количество зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 142 человек
Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль
Авария оставила без воды 62 тысячи абонентов в ЛНР
Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР ожидается дождь с грозой