2020-05-07T10:50:06+03:00
Политика

Обстрелы не прекращаются: За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов

Под обстрелами оказались населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлении
Екатерина Сорока
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Накануне огнем украинских силовиков был поврежден дом в поселке шахты «Трудовская». Фото: пресс-центр штаба ООСНакануне огнем украинских силовиков был поврежден дом в поселке шахты «Трудовская». Фото: пресс-центр штаба ООС
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За прошедшие сутки украинские силовики израсходовали больше ста боеприпасов для обстрела мирных территорий Донецкой Народной Республики. Всего было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня утром сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра» на северной окраине Донецка, Ясиноватой, поселков шахты «Трудовская», Жабичево и Еленовка, села Сигнальное; на горловском направлении – район поселка шахты имени Гагарина; на мариупольском направлении — окрестности сел Октябрь, Саханка и Сосновское

Как сообщают в представительстве, для обстрела украинские силовики использовали минометы, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Добавим, что в предыдущий отчетный период ВСУ также 14 раз нарушили режим прекращения огня. Около 200 боеприпасов было израсходовано в ходе обстрелов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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