Обстрелы не прекращаются: За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
За прошедшие сутки украинские силовики израсходовали больше ста боеприпасов для обстрела мирных территорий Донецкой Народной Республики. Всего было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня утром сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра» на северной окраине Донецка, Ясиноватой, поселков шахты «Трудовская», Жабичево и Еленовка, села Сигнальное; на горловском направлении – район поселка шахты имени Гагарина; на мариупольском направлении — окрестности сел Октябрь, Саханка и Сосновское
Как сообщают в представительстве, для обстрела украинские силовики использовали минометы, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Добавим, что в предыдущий отчетный период ВСУ также 14 раз нарушили режим прекращения огня. Около 200 боеприпасов было израсходовано в ходе обстрелов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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