2020-05-07T13:15:07+03:00
Звезды

В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»

Елизавета Злобина подготовила анимированное видео ко Дню Победы [видео]
Екатерина Сорока
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Фрагмент из музыкального видео студентки н песню «Синий платочек». Фото: YouTbe канал ЛГАКИФрагмент из музыкального видео студентки н песню «Синий платочек». Фото: YouTbe канал ЛГАКИ
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Студентка второго курса Академии искусств из Луганска Елизавета Злобина нарисовала анимированный клип на песню «Синий платочек». Сделала она его специально к 75-летию празднования Дня Победы. Посвятила это видео в первую очередь бабушке и дедушке. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Матусовского, где обучается девушка.

— «Синий платочек» для меня – это песня о любви, песня – связь поколений, — рассказала Елизавета. — Это любимая песня моего дедушки Николая Петровича, он ее все время напевал. Дед родился в 1945-м и всегда шутил: "Фашисты сбежали из-за меня, испугались богатыря". Так что этот клип – в память о нем, а еще – это подарок моей бабушке Нине Алексеевне. И всем, кто воевал и победил в ту войну.

Напомним, что в этом году традиционный Парад Победы на 9 мая в Луганске проводиться не будет из-за угрозы распространения коронавируса.

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Анимированный клип на песню "Синий платочек".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»
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