В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»
Студентка второго курса Академии искусств из Луганска Елизавета Злобина нарисовала анимированный клип на песню «Синий платочек». Сделала она его специально к 75-летию празднования Дня Победы. Посвятила это видео в первую очередь бабушке и дедушке. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Матусовского, где обучается девушка.
— «Синий платочек» для меня – это песня о любви, песня – связь поколений, — рассказала Елизавета. — Это любимая песня моего дедушки Николая Петровича, он ее все время напевал. Дед родился в 1945-м и всегда шутил: "Фашисты сбежали из-за меня, испугались богатыря". Так что этот клип – в память о нем, а еще – это подарок моей бабушке Нине Алексеевне. И всем, кто воевал и победил в ту войну.
Напомним, что в этом году традиционный Парад Победы на 9 мая в Луганске проводиться не будет из-за угрозы распространения коронавируса.
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Анимированный клип на песню "Синий платочек".! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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