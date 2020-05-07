В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»

7 Май 2020 2020-05-07T13:15:07+03:00

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Студентка второго курса Академии искусств из Луганска Елизавета Злобина нарисовала анимированный клип на песню «Синий платочек». Сделала она его специально к 75-летию празднования Дня Победы. Посвятила это видео в первую очередь бабушке и дедушке. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Матусовского, где обучается девушка.

— «Синий платочек» для меня – это песня о любви, песня – связь поколений, — рассказала Елизавета. — Это любимая песня моего дедушки Николая Петровича, он ее все время напевал. Дед родился в 1945-м и всегда шутил: "Фашисты сбежали из-за меня, испугались богатыря". Так что этот клип – в память о нем, а еще – это подарок моей бабушке Нине Алексеевне. И всем, кто воевал и победил в ту войну.

Напомним, что в этом году традиционный Парад Победы на 9 мая в Луганске проводиться не будет из-за угрозы распространения коронавируса.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/777404" frameborder="0"></iframe> Анимированный клип на песню "Синий платочек".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU