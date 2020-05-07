2020-05-07T10:37:38+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 7 мая синоптики прогнозируют дождь с грозой

Воздух прогреется до 20 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 7 мая в Луганске максимальная температура была 31 градус, а минимальная – минус 4. Фото: инстаграм vladimirphotoЗа последние 130 лет 7 мая в Луганске максимальная температура была 31 градус, а минимальная – минус 4. Фото: инстаграм vladimirphoto
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Погода в Луганской Народной Республике на 7 мая обещает быть теплой, но днем пойдет дождь с грозой. Так что на улице будет достаточно душно. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, утром местами туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит 18-20 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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