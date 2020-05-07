Погода в Луганске на день: 7 мая синоптики прогнозируют дождь с грозой
Погода в Луганской Народной Республике на 7 мая обещает быть теплой, но днем пойдет дождь с грозой. Так что на улице будет достаточно душно. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, утром местами туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит 18-20 градусов выше нуля.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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