Погода в Донецке на день: 7 мая температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла

7 Май 2020 2020-05-07T08:33:37+03:00

За последние 130 лет 7 мая в Донецке максимальная температура была зафиксирована 28 градусов, а самая низкая – минус два градуса. Фото: Руслан Красовский

Утро в Донецке начнется с дождя, но днем уже распогодится

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По прогнозам синоптиков 7 мая в Донецке начнется с дождь, но уже днем ветер разгонит тучи и выглянет солнце. В середине дня воздух прогреется до 16 градусов тепла. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью около 2 – 9 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. В этот день почитается память Саввы Стратилата и Евсевия. Примерно в это время у наших предков заканчивался хлеб и начинался, так называемый «голодный май». Тогда было принято говорить такую фразу: «Ну, хлеб-то давно весь вышел, поди возьми у Савки в лавке».

Прогноз погоды в старину показал, что с 7 мая были ещё 12 холодов. В садах в это время только начинали цвести яблони, а на других деревьях – развертываться почки груши.

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ИСТОЧНИК KP.RU