Погода в Донецке на день: 7 мая температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла
По прогнозам синоптиков 7 мая в Донецке начнется с дождь, но уже днем ветер разгонит тучи и выглянет солнце. В середине дня воздух прогреется до 16 градусов тепла. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью около 2 – 9 метров в секунду.
Народный прогноз погоды. В этот день почитается память Саввы Стратилата и Евсевия. Примерно в это время у наших предков заканчивался хлеб и начинался, так называемый «голодный май». Тогда было принято говорить такую фразу: «Ну, хлеб-то давно весь вышел, поди возьми у Савки в лавке».
Прогноз погоды в старину показал, что с 7 мая были ещё 12 холодов. В садах в это время только начинали цвести яблони, а на других деревьях – развертываться почки груши.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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