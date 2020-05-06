Жители ЛНР высадили деревья в честь ветеранов
Жители Алчевска в честь ветеранов Великой Отечественной войны заложили в центре города Аллею победителей. Об этом сообщил в управлении информационной политики администрации Алчевска.
- Сегодня, 6 мая, в сквере имени 50-летия ВЛКСМ была заложена Аллея победителей в честь 28 участников боевых действий в Великой Отечественной войне, проживающих в городе, - говорится в сообщении. - На Аллее победителей мы высадили 28 саженцев сосны в честь наших ветеранов.
В этот же день жители Перевальска посадили четыре дубовые аллеи у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Они высадили 75 метровых саженцев дуба. Теперь от памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне идут четыре дубовые аллеи
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ИСТОЧНИК KP.RU