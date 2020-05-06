Жители ЛНР высадили деревья в честь ветеранов

6 Май 2020 2020-05-06T22:33:07+03:00

В память о тех, кто добыл эту Победу. Фото: ЛИЦ

Луганчане решили так увековечить память о ветеранах

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Жители Алчевска в честь ветеранов Великой Отечественной войны заложили в центре города Аллею победителей. Об этом сообщил в управлении информационной политики администрации Алчевска.

- Сегодня, 6 мая, в сквере имени 50-летия ВЛКСМ была заложена Аллея победителей в честь 28 участников боевых действий в Великой Отечественной войне, проживающих в городе, - говорится в сообщении. - На Аллее победителей мы высадили 28 саженцев сосны в честь наших ветеранов.

В этот же день жители Перевальска посадили четыре дубовые аллеи у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Они высадили 75 метровых саженцев дуба. Теперь от памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне идут четыре дубовые аллеи

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ИСТОЧНИК KP.RU