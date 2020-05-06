2020-05-06T22:33:07+03:00
Общество

Жители ЛНР высадили деревья в честь ветеранов

Луганчане решили так увековечить память о ветеранах
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В память о тех, кто добыл эту Победу. Фото: ЛИЦВ память о тех, кто добыл эту Победу. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Жители Алчевска в честь ветеранов Великой Отечественной войны заложили в центре города Аллею победителей. Об этом сообщил в управлении информационной политики администрации Алчевска.

- Сегодня, 6 мая, в сквере имени 50-летия ВЛКСМ была заложена Аллея победителей в честь 28 участников боевых действий в Великой Отечественной войне, проживающих в городе, - говорится в сообщении. - На Аллее победителей мы высадили 28 саженцев сосны в честь наших ветеранов.

В этот же день жители Перевальска посадили четыре дубовые аллеи у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Они высадили 75 метровых саженцев дуба. Теперь от памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне идут четыре дубовые аллеи

В тему

В Донецке ветеранам на самоизоляции продукты и лекарства привозят волонтеры

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за эпидемии коронавируса пройдет онлайн (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители ЛНР высадили деревья в честь ветеранов
Госслужащие ДНР пройдут проверку на соответствие занимаемой должности
Испугались заражения COVID19: Украинский боевик истек кровью из-за отказа медиков принять его
Компания, которая сможет выдавать полисы ОСАГО, зарегистрирована в ДНР
Взрыв в центре Донецка: стали известны подробности
Луганские поисковики нашли родственников погибшей в Великой Отечественной войне санинструктора из Ворошиловграда
Скончался донецкий скульптор: автор памятников Юзу, Соловьяненко и многим другим
Денис Пушилин наградил ветеранов бригады ополчения "Восток"
Украинская армия ведет ообстрел Трудовских: разрушена стена дома
К юбилею Победы "Почта ЛНР" ввела в обращение первый блок марок
ВСУ лупит по Республике управляемыми ракетами
Вблизи с границей РФ начался ремонт плотины, поврежденной в 2014 году
Количество зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 142 человек
Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль
Авария оставила без воды 62 тысячи абонентов в ЛНР
Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР ожидается дождь с грозой