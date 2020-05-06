Испугались заражения COVID19: Украинский боевик истек кровью из-за отказа медиков принять его
Раненый военнослужащий ВСУ скончался из-за отказа медиков в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") оказать ему своевременную помощь.
- Согласно данным нашего источника, в 25-й бригаде ВСУ произошел очередной случай небоевой потери. Из-за непроизвольной детонации мины тяжелые ранения получил солдат Письменный, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Но причиной смерти украинского боевика стали не полученные ранения, а несвоевременное оказание медицинской помощи. По имеющейся у нас информации, истекающего кровью раненого пытались доставить в больницы Счастья и Старобельска, но во всех медицинских учреждениях получили отказ. Поводом послужили указания главы "Луганской областной военно-гражданской администрации" о том, что все военнослужащие отнесены к группе риска заболевания коронавирусом и прием подобных пациентов в гражданские медицинские учреждения запрещен, – рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.
Из-за отказа гражданских медиков раненого были вынуждены транспортировать в военный госпиталь в Днепропетровске, по дороге в который он скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU