Компания, которая сможет выдавать полисы ОСАГО, зарегистрирована в ДНР
Компания, которая сможет заниматься обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), зарегистрирована в ДНР сегодня, сообщает ДАН.
Там уточнили, что общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Хатхор»» было зарегистрировано в феврале, а в апреле получило лицензию на страховую деятельность по ОСАГО.
- Однако для начала реализации страховых полисов в ДНР требуется принятие еще ряда нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, – добавили в ЦРБ.
Ранее депутаты Народного Совета ДНР отложили до лета 2020 года вступление в силу норм обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для автовладельцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU