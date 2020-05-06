2020-05-06T19:57:35+03:00
Общество

Компания, которая сможет выдавать полисы ОСАГО, зарегистрирована в ДНР

Это страховая компания "Хатхор", в апреле она получила лицензию на страховую деятельность
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Для начала реализации страховых полисов в ДНР требуется принятие еще ряда нормативных правовых актов. Фото: Евгении КарпачевойДля начала реализации страховых полисов в ДНР требуется принятие еще ряда нормативных правовых актов. Фото: Евгении Карпачевой
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Компания, которая сможет заниматься обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), зарегистрирована в ДНР сегодня, сообщает ДАН.

Там уточнили, что общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Хатхор»» было зарегистрировано в феврале, а в апреле получило лицензию на страховую деятельность по ОСАГО.

- Однако для начала реализации страховых полисов в ДНР требуется принятие еще ряда нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, – добавили в ЦРБ.

Ранее депутаты Народного Совета ДНР отложили до лета 2020 года вступление в силу норм обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для автовладельцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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