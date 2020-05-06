2020-05-06T17:22:59+03:00
Общество

Скончался донецкий скульптор: автор памятников Юзу, Соловьяненко и многим другим

Александр Скорых ушел на 81-ом году жизни
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Многие скульптуры в Донецке принадлежат этому мастеру. Фото: ArtDonbass - Художественный музейМногие скульптуры в Донецке принадлежат этому мастеру. Фото: ArtDonbass - Художественный музей
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5 мая 2020 года, на 81 году жизни умер донецкий скульптор, заслуженный деятель искусств Украины Скорых Александр Митрофанович. Эту печальную новость сообщило руководство художественного музея "Арт-Донбасс".

Александр Митрофанович Скорых родился 27 января 1939 года в г. Дружковка. В 1960 году закончил Луганское государственное художественное училище. Член национального союза художников Украины с 1975 года. Долгие годы являлся председателем Донецкого отделения Национального союза художников Украины и главой правления Донецкого союза художников.

Александр Митрофанович автор таких работ в Донецке: Памятник Джону Юзу, памятник Анатолию Соловьяненко, мемориальная доска в честь Василия Петровича Миронова, памятник Александру Зиновьевичу Астраханю, памятник Григорию Васильевичу Бондарю, бюст Карпову, бюст Абакумову, памятник Сергею Прокофьеву, композиция «Все на футбол!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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