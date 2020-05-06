6 Май 2020 2020-05-06T16:21:40+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин наградил ветеранов бригады ополчения «Восток» за мужество и отвагу, проявленные при защите Республики.

Уточняется, что на торжественном построении присутствовали общественный деятель, бывший командир бригады «Восток» Александр Ходаковский и депутаты Народного Совета ДНР, сообщает ДАН.

- Батальон «Восток» находился у истоков противостояния украинскому нацизму и становления Республики. Уверен, что в памяти каждого из вас есть моменты, которые изначально заставили вас встать на тот путь, на котором вы стоите и по сей день. Мы обязаны дойти до логического завершения, - сказал Пушилин.

Затем он наградил военнослужащих за мужество и отвагу, проявленные при защите ДНР и ее государственных интересов наградами – знаком отличия «За заслуги перед Республикой», знаком отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней, знаком отличия «За заслуги перед Республикой» III степени, который был вручен сегодня впервые. Всего к наградам были представлены 11 военнослужащих, один из них был награжден посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU