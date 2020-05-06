Украинская армия ведет ообстрел Трудовских: разрушена стена дома

6 Май 2020 2020-05-06T14:41:12+03:00

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Подразделения украинских силовиков днем обстреляли поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка, зафиксировано повреждения частного дома.

- Сегодня в 12:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением БМП-2 по поселку шахты «Трудовская» на западе Донецка. В результате обстрела зафиксировано повреждение стены дома по улице Мамина-Сибиряка, 57а, - сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что жертв среди мирных граждан нет. Накануне огнем украинской армии ранены трое несовершеннолетних детей в Александровке. Двое детей были госпитализированы в Республиканский травматологический центр, третий ребенок - в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение им Калинина.

За минувшие сутки Украина 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 200 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU