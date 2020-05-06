2020-05-06T13:47:08+03:00
Общество

К юбилею Победы "Почта ЛНР" ввела в обращение первый блок марок

На блоке изображены две георгиевские ленты на белом фоне, шесть марок, месяц и год выпуска, тираж
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Знаки почтовой оплаты можно приобрести в отделениях почтовой связи. Фото: ЛИЦЗнаки почтовой оплаты можно приобрести в отделениях почтовой связи. Фото: ЛИЦ
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Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" ввело в обращение блок художественных почтовых марок "К 75-летию Победы в ВОВ. Выпуск 1".

- 6 мая 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок почтовых марок "К 75-летию Победы в ВОВ. Выпуск 1, - сообщили на предприятии.

Блок форматом 117 мм х 77 мм выпущен тиражом 1950 экземпляров (в одном блоке шесть марок). Номинальная цена блока – 168 руб.

На марке "Медаль за оборону Одессы" изображена одноименная медаль, знак серии "75 лет Победы", год выпуска и номинальная стоимость марки.

На марке "Знак серии 75 лет Победы" изображен упомянутый знак, год выпуска и номинальная стоимость марки.

На марке "Медаль за оборону Севастополя" – одноименная медаль, знак серии "75 лет Победы", год выпуска и номинальная стоимость марки.

На марке "Медаль за оборону Сталинграда" изображена указанная медаль, знак серии "75 лет Победы", год выпуска и номинальная стоимость марки.

На марке "Медаль за оборону Киева" – одноименная медаль, знак серии "75 лет Победы", год выпуска и номинальная стоимость марки.

На марке "Медаль за оборону Ленинграда" изображена медаль за оборону Ленинграда, знак серии "75 лет Победы", год выпуска и номинальная стоимость марки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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