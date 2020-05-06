Подробности сегодняшнего взрыва в центре Донецка

6 Май 2020 2020-05-06T19:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобиль, который был взорван сегодня утром в центре Донецка, принадлежит начальнику местного уголовного розыска. Во всяком случае, об этом сообщает ряд местных телеграмм каналов.

По словам очевидцев, взрыв прозвучал в тот момент, когда мужчина припарковался у здания РОВД и вышел из машины. Пострадавшего, якобы, доставили в местную больницу.

- Взрыв был очень мощный, я мимо проходила, - рассказала дончанка Светлана. - А потом еще долго столб черного дыма валил в небо. У нас, видимо, снова 90-е в Донецке.

Напоминаем, сегодня утром, в начале десятого, на улице Любавина возле Ворошиловского РОВД раздался взрыв. Был взорван автомобиль Hyundai, припаркованный непосредственно у самого здания.

Позже сообщили, что это было возгорание, которое устранили сотрудники МЧС.

Остальные подробности происшествия в данный момент устанавливаются.

Читайте также

Бабушка раненой девочки из Александровки: «Взрывной волной детей отбросило в другой угол комнаты»

4 мая в Александровке в результате удара киевских силовиков пострадали четыре человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU