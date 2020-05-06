2020-05-06T19:36:23+03:00
Происшествия

Подробности сегодняшнего взрыва в центре Донецка

Возле Ворошиловского РОВД был взорван автомобиль Hyundai
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Взрыв произошел в начале десятого утра. Фото: Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | LiveВзрыв произошел в начале десятого утра. Фото: Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | Live
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Автомобиль, который был взорван сегодня утром в центре Донецка, принадлежит начальнику местного уголовного розыска. Во всяком случае, об этом сообщает ряд местных телеграмм каналов.

По словам очевидцев, взрыв прозвучал в тот момент, когда мужчина припарковался у здания РОВД и вышел из машины. Пострадавшего, якобы, доставили в местную больницу.

- Взрыв был очень мощный, я мимо проходила, - рассказала дончанка Светлана. - А потом еще долго столб черного дыма валил в небо. У нас, видимо, снова 90-е в Донецке.

Напоминаем, сегодня утром, в начале десятого, на улице Любавина возле Ворошиловского РОВД раздался взрыв. Был взорван автомобиль Hyundai, припаркованный непосредственно у самого здания.

Позже сообщили, что это было возгорание, которое устранили сотрудники МЧС.

Остальные подробности происшествия в данный момент устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Подробности сегодняшнего взрыва в центре Донецка
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