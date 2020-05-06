ВСУ лупит по Республике управляемыми ракетами

6 Май 2020 2020-05-06T12:47:50+03:00

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За минувшие сутки Украина 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 200 боеприпасов.

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра», поселков шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка и села Сигнальное; на горловском направлении – район поселка шахты 6/7; на мариупольском направлении — окрестности сел Петровское (за пределами участка разведения сил), Коминтерново и Саханка.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 209 единиц.

Применялись противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Напоминаем, ранее в Александровке осколками украинского снаряда были ранены трое несовершеннолетних детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU