Вблизи с границей РФ начался ремонт плотины, поврежденной в 2014 году

6 Май 2020 2020-05-06T12:05:23+03:00

К настоящему времени выполнены подготовительные работы. Фото: ДАН

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Работники государственного предприятия «Стройресурс» приступили к капитальному ремонту поврежденной во время боевых действий в 2014 году плотины в селе Дибровка Шахтерского района ДНР, сообщает ДАН.

В 2014 году во время боевых действий взрывом были повреждены две трубы водосбросного сооружения плотины, в результате чего со временем начался процесс выноса грунта плотины. Над поврежденными трубами образовался провал, который угрожал подтоплением близлежащих территорий.

Гидротехническое сооружение находится на северо-востоке ДНР в селе Дибровка на реке Дубровка – левом притоке реки Миус вблизи границы с Россией.

- Мероприятия по ремонту гидротехнического сооружения села Дибровка Дмитровской сельской администрации начались по распоряжению Главы Республики, - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

Планируется произвести восстановление водосливных труб, реконструкцию смотрового мостика, бетонирование входного и усиление выходного оголовка, засыпку дамбы с послойным ее утрамбовыванием, тампонаж, а также замену водосбросных задвижек.

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