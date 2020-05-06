2020-05-06T11:01:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 142 человек

Ежедневные сводки о количестве зараженных коронавирусом в ДНР продолжают обновляться
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Медики Республики за сутки выявили девять новых случаев коронавирусаМедики Республики за сутки выявили девять новых случаев коронавирусаФото: Алена МАРТЫНОВА
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За прошлые сутки медики выявили девять новых случаев коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 6 мая на 10.00 часов зарегистрированных и подтверждённых случаев Covid-19 на территории Донецкой Народной Республики 142, - рассказали в министерстве.

За все время от коронавируса в ДНР выздоровели и были выписаны из больниц 17 жителей. Лечение продолжает 121 человек. За все время от коронавируса скончались четверо жителей.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов. Также на территории государства действуют меры по предотвращению распространения коронавируса. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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