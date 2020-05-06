Авария оставила без воды 62 тысячи абонентов в ЛНР
Более 62 тыс. абонентов в Ровеньках и поселке Володарск Свердловского района остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе.
В ведомстве рассказали, что в связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 800 мм "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки" 05 мая с 20.10 до окончания ремонтных работ прекращена подача воды на Ровеньки и по Володарскому магистральному водоводу диаметром 500 мм.
- Без водоснабжения остались Ровеньки – 60 тыс. абонентов, поселок Володарск – 2,2 тыс. абонентов. Ориентировочное время вхождения в режим – до 08.00 07 мая 2020 года, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ремонтные работы продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU