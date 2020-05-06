Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР ожидается дождь с грозой
Температура воздуха в ЛНР 6 мая будет до 20 градусов тепла днем, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и штормовые порывы ветра.
- С 21.00 5 мая до 21.00 6 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, ночью и утром местами туман, днем местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 18-20 градусов тепла.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU