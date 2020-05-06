2020-05-06T08:24:57+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР ожидается дождь с грозой

Днем луганчанам обещают +20
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дожди будут идти ближайшие несколько дней. Фото: Евгении КарпачевойДожди будут идти ближайшие несколько дней. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 6 мая будет до 20 градусов тепла днем, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и штормовые порывы ветра.

- С 21.00 5 мая до 21.00 6 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, ночью и утром местами туман, днем местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 18-20 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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