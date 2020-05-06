2020-05-06T07:16:23+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 6 мая будет +20 и дождь

Осадки дончанам сегодня обещают к вечеру
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Начало мая выдалось в Донецке дождливым. Фото: Евгении КарпачевойНачало мая выдалось в Донецке дождливым. Фото: Евгении Карпачевой
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В Донецке пышным цветом буйствует май! Цветут черемуха и сирень, начинают выбрасывать свечи каштаны, на клумбах - ковер из цветов. А дождливая погода способствует еще большей пышности зелени.

Сегодня в Донецке +20 и высокая влажность.

День 6 мая будет облачным, несмотря на ясную ночь. Утром небо в Донецке покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Вечером ожидается дождь с грозой.

Такая дождливая погода продержится еще несколько дней, распогодится только после 11 мая.

6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний, и связано это было с приходом весны. По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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