2020-05-05T22:45:36+03:00
Политика

67-летняя жительница Дружковки зарубила мужа и притворилась душевно больной

Пожилая женщина симулировала психическое расстройство
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На гербе Дружковки изображены два аиста – жители города почитают этих птиц, символизирующих крепость семейных уз. Фото: wikimapia.orgНа гербе Дружковки изображены два аиста – жители города почитают этих птиц, символизирующих крепость семейных уз. Фото: wikimapia.org
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67-летней жительнице подконтрольной Киеву Дружковки, обвиненной в убийстве мужа, сначала удалось обмануть медиков. Она выдавала себя за психически больную. Но спустя время симуляцию раскрыли. И теперь женщине избрана новая мера пресечения.

- Ранним утром 31 марта 2016 года между жительницей Дружковки и ее 68-летним мужем, который был пьян, возникла ссора. Женщина схватила топор и нанесла лежащему на диване мужчине четыре удара в область головы и шеи. От полученных тяжелых ранений муж умер на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы убийца была признана невменяемой, и в июне 2017 года Дружковский городской суд применил к ней принудительные меры медицинского характера – лечение в психиатрическом учреждении со строгим наблюдением.

Спустя время врачи-психиатры заподозрили симуляцию со стороны «больной». Была проведена повторная экспертиза. Она показала, что пожилая женщина во время убийства полностью осознавала и контролировала свои действия и продолжает управлять ими по настоящее время.

Начато новое досудебное расследование. Женщину освободили из лечебного учреждения, а суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
67-летняя жительница Дружковки зарубила мужа и притворилась душевно больной
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