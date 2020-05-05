2020-05-05T21:50:40+03:00
Политика

Лучшие представления Луганского цирка можно посмотреть в видеоверсии

В цирке придумали, как развлечь жителей в условиях ограничений из-за угрозы коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители ЛНР могут посмотреть полюбившиеся цирковые программы, не выходя из дома. circus-lugansk.comЖители ЛНР могут посмотреть полюбившиеся цирковые программы, не выходя из дома. circus-lugansk.com
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Луганский государственный цирк подготовил видеоверсии лучших программ, которые желающие смогут увидеть на сайте цирка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- В условиях режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса цирк осуществляет дистанционное обслуживание населения, – говорится в сообщении.

Так, на сайте столичного цирка доступны видеоверсии программ «Созвездие лучших», «Сокровища Египта», «Звезды мирового цирка», «Новогодний экспресс», «Новогодняя сказка», «Новогодние приключения миньонов», «Виртуозы цирка», «Созвездие Veris», «Хиты 80-90-х», «Главная ёлка Республики. Сияние маленьких звезд», «Артисты! Звери! Сенсации!», а также «Страна чудес».

Кроме того, на сайте в разделе «Архив программ» можно увидеть описания и фотографии всех представлений, ранее проходивших на арене Луганского цирка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Лучшие представления Луганского цирка можно посмотреть в видеоверсии
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