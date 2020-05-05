2020-05-05T20:56:14+03:00
Политика

Житель Шахтерска пытался изнасиловать девятилетнюю девочку

37-летний ранее судимый мужчина задержан сотрудниками полиции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Рецидивисту светит двадцать лет тюрьмы. Фото: grodno24.ruРецидивисту светит двадцать лет тюрьмы. Фото: grodno24.ru
Изменить размер текста:

Сотрудники Шахтерского горотдела полиции задержали 37-летнего ранее неоднократно судимого мужчину по подозрению в попытке изнасилования девятилетней девочки.

- В городской отдел полиции обратился житель одного из поселков города и сообщил о попытке сексуального насилия в отношении его 9-летней племянницы, - рассказала сотрудница пресс-службы Шахтерского ГО МВД Оксана Демьяненко.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что вечером пьяный мужчина увидел вблизи одной из школ города гулявшую во дворе знакомую девочку и вступил с ней в беседу. В ходе разговора он заманил ребенка в густую растительность и попытался совершить действия сексуального характера. Однако девочке удалось вырваться и убежать от насильника.

Злоумышленник попытался скрыться, однако его местонахождение было установлено, он задержан. Рецидивисту светит двадцать лет тюрьмы за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командовать донбасским Дзержинском будет подполковник Чинчик из города Кицмань

Мэром прифронтового города назначен военный из Черновицкой области (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие представления Луганского цирка можно посмотреть в видеоверсии
Житель Шахтерска пытался изнасиловать девятилетнюю девочку
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Боевики 28-й бригады продолжают обстреливать жилые дома наших городов и сел
Глава ДНР Денис Пушилин: «Беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно!»
Стало известно, когда у школьников ЛНР завершится учебный год
Сбежал украинский солдат, который из пушки БМП ранил троих детей в Донецке
ЛНР и ДНР создадут энергетический концерн «Энергия Донбасса»
Что получат пенсионеры республик Донбасса после индексации пенсий на Украине
Бог болезнь отвел: В Святогорской лавре никто не заболел после Пасхального богослужения
От коронавируса в ЛНР умер врач-отоларинголог
Жизни троих раненных в Донецке девочек ничего не угрожает
Украинские военные сосредоточили огонь только на жителях Донецка
Коронавирусом в ДНР заболели еще пять жителей, в том числе двое детей
Двое украинских солдат погибли от взрыва в Марьинке, откуда стреляли по детям Донецка
МИД ДНР: Наблюдатели ОБСЕ отказались от осмотра пострадавших детей и места обстрела в Донецке
Погода в Луганске на день: 5 мая местами гроза, до 22 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 5 мая ожидается гроза и до +22 градусов
Число раненых в Донецке жителей выросло до четырех