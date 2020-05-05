Житель Шахтерска пытался изнасиловать девятилетнюю девочку
Сотрудники Шахтерского горотдела полиции задержали 37-летнего ранее неоднократно судимого мужчину по подозрению в попытке изнасилования девятилетней девочки.
- В городской отдел полиции обратился житель одного из поселков города и сообщил о попытке сексуального насилия в отношении его 9-летней племянницы, - рассказала сотрудница пресс-службы Шахтерского ГО МВД Оксана Демьяненко.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что вечером пьяный мужчина увидел вблизи одной из школ города гулявшую во дворе знакомую девочку и вступил с ней в беседу. В ходе разговора он заманил ребенка в густую растительность и попытался совершить действия сексуального характера. Однако девочке удалось вырваться и убежать от насильника.
Злоумышленник попытался скрыться, однако его местонахождение было установлено, он задержан. Рецидивисту светит двадцать лет тюрьмы за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
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ИСТОЧНИК KP.RU