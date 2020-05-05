2020-05-05T19:57:05+03:00
Политика

Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Боевики 28-й бригады продолжают обстреливать жилые дома наших городов и сел

После обстрела Александровки, где ранены четыре жителя, каратели переключились на поселки Сигнальное и Старомихайловка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По поселкам Сигнальное и Старомихайловка украинские боевики стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо поселкам Сигнальное и Старомихайловка украинские боевики стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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После обстрела 4 мая Александровки на окраине Донецка, где были ранены четыре жителя, боевики 28-й бригады под командованием Максима Марченко, продолжили 5 мая обстреливать жилые дома городов и сел на донецком направлении. Под мощный огонь попали поселки Сигнальное и Старомихайловка. Повреждения получили восемь домов. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР, которое распространила пресс-служба УНМ.

- Утром противник обстрелял Старомихайловку с применением минометов калибром 120-мм и вооружения БМП. В результате повреждены два домостроения по адресам ул. Жуковского, д. 24, и ул. Бакинских Комиссаров, д. 32. Затем украинские каратели обстреляли поселок Сигнальное из минометов калибром 82-мм и вооружения БМП. В результате подлого обстрела получили повреждения жилые дома по ул. Гагарина, д.11, 13, 15, 16 и ул. Советская. д. 1, 2, - говорится в заявлении.

В Народной милиции не исключают, что, прикрываясь небезопасностью поездки, наблюдатели ОБСЕ снова откажутся прибыть на место совершения украинскими боевиками очередного военного преступления, забывая о том, что в этих районах продолжают жить мирные граждане, которые каждодневно рискуют стать жертвами украинских обстрелов.

- Мы призываем мировое сообщество обратить особое внимание на действия вооруженных формирований Украины и добиться от этой страны соблюдения взятых на себя обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, - подчеркнули в УНМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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