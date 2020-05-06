Луганские поисковики нашли родственников погибшей в Великой Отечественной войне санинструктора из Ворошиловграда

6 Май 2020 2020-05-06T18:15:59+03:00

Татьяна Сухаревская погибла при форсировании Днепра. На тот момент ей было всего 20 лет. Фрир: личный архив семьи Сухаревских

Останки были найдены во время раскопок в Днепропетровской области Украины

Изменить размер текста: A A

Луганские поисковики нашли семью погибшей в Велико Отечественную войну санинструктора из Ворошиловграда (Луганска). Об этом сообщил председатель правления Луганского военно-исторического общества «Память Донбасса» Анатолий Феоктистов.

Останки погибшей были найдены в Днепропетровской области Украины. Там проходили земляные работы. И экскаваторщик случайно наткнулся на братскую могилу. Раскопки были тут же остановлены и за дело взялись местные поисковики.

— В могиле был найден медальон, смогли его прочитать, скорее всего, в лаборатории, и установили имя. С ней было еще два солдата – один из Подмосковья, второй - из города Киров, — передал слова коллег из Днепропетровска Феоктистов.

Найденный кулон и архивы помогли установить информацию о погибшей. Оказалось, что Татьяна Митрофанова Сухаревская была 1923 года рождена, родом из Ворошилограда – нынешний Луганск. Погибла она при форсировании Днепра. На тот момент ей было всего 20 лет. На фронт ее призвали через Ворошилоградский горвоенкоматом. Оттуда и планировалось начать поиски семьи погибшей.

— Обходить было бесполезно Первую Донецкую улицу (в Луганске), откуда призывалась Таня – это место, где уже давно снесли дома. Были разные алгоритмы работы, но мы пошли опрашивать жителей вокруг, и через два дня нам удалось разыскать родных нашей героини. Такие случаи крайне редки, в моей практике, — добавил руководитель луганского поискового отряда.

Сейчас родственники погибшей и поисковое сообщество рассматривают варианты, как перевезти с Украины в ЛНР останки погибшей.

— Я вот представляю – ну, вот чуть-чуть бы раньше она нашлась, когда отец был еще живой – сколько было бы, пусть и трагической, радости. Но нам теперь будет спокойно, что она наша и что она вернулась домой, — сказала родная племянница защитницы Родины Любовь Сухаревская.

Читайте также:

Бабушка раненой девочки из Александровки: «Взрывной волной детей отбросило в другой угол комнаты»

4 мая в Александровке в результате удара киевских силовиков пострадали четыре человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU