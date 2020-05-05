Стало известно, когда у школьников ЛНР завершится учебный год

5 Май 2020 2020-05-05T18:23:36+03:00

В Министерстве образования и науки рассказали об особенностях завершения учебы в этом году

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Об особенностях завершения 2019-2020 учебного года рассказала начальник отдела общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки ЛНР Людмила Алексеева.

- К концу апреля у нас завершается изучение нового материала для учащихся начального общего образования. Поэтому было принято решение сократить учебный год для учеников 1-4-х классов. Они завершили свой учебный год 30 апреля, – отметила Людмила Алексеева.

В то же время, для младших классов продолжается воспитательный процесс, который будет проходить в форме внеклассной работы с применением дистанционных форм.

Учащиеся 5-8-х классов завершают учебный год 15 мая без сдачи республиканских проверочных работ.

А вот для выпускников Министерство образования и науки в связи с эпидситуацией рассматривает разные формы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

- Ранее Минобразования сократило количество экзаменов для сдающих ГИА девятиклассников, при этом количество экзаменов для учащихся 11-х классов не изменилось, – напомнила Людмила Алексеева. - Сейчас тот проект, который был создан у нас в апреле и называется «Онлайн-школа #Учимся вместе», продолжает свою работу. Активно ведется работа по записи видеоуроков для базовых дисциплин, которые у нас будут сдавать ребята в девятом и 11-м классе. Прежде всего, именно по билетам ведется запись. Много уроков появилось в разрезе русского языка и математики.

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ИСТОЧНИК KP.RU