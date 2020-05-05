Глава ДНР Денис Пушилин: «Беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно!»

5 Май 2020 2020-05-05T19:07:20+03:00

Двое украинских солдат погибли от взрыва в Марьинке, откуда стреляли по детям Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ранее стало известно, что представители ОБСЕ отказались от осмотра пострадавших детей и места обстрела

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4 мая украинские силовики отрыли целенаправленный огонь по посёлку Александровка. Всего за 15 минут они успели выпустить около 30 снарядов, которые обрушились по мирным жителям населенного пункта. В результате пострадало четыре человека, трое из них дети.

Раненных доставили в больницу в Донецке, где им оказали медицинскую помощь. Теперь их жизням ничего не угрожает.

В связи со случившемся Глава ДНР Денис Пушилин сделал официальное заявление к мировому сообществу.

— Даже подавляя негодование, которое в таких ситуациях абсолютно обоснованно, со всей ответственностью заявляем, что этот беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно!

У нас возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организации, как ОБСЕ, которая демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина?

В условиях полного игнорирования этой международной организацией по БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения и детей, какие еще самостоятельные методы остаются у нашего государства? Все возможные для нас методы мы должны использовать! — заявил Глава Республики 4 мая.

Напомним, что ранее стало известно, что представители ОБСЕ отказались от осмотра пострадавших детей места обстрела в Александровке. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Республика поднимет вопрос обстрела и ранения детей на следующем заседании Контактной группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU