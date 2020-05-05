Сбежал украинский солдат, который из пушки БМП ранил троих детей в Донецке

5 Май 2020 2020-05-05T17:12:45+03:00

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Исчез наводчик-оператор Олейников, который 4 мая обстреливал из пушки БМП-2 Александровку и ранил троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции (УНМ) ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- Для разбирательства по обстрелу Александровки и взрыву на складе в 28-ю бригаду прибыла оперативная группа штаба ООС. Она подтвердила факт подрыва боеприпасов из-за пожара, возникшего в результате неосторожного обращения с горючими материалами солдатом Винар, который оказался в числе раненых, - говорится в сообщении.

Также комиссия выявила отсутствие среди военнослужащих 3-го батальона бригады солдата Олейникова - наводчика-оператора БМП, который вел огонь по Александровке. В ходе опроса его сослуживцев установлено, что военнослужащий каким-то странным образом исчез с позиций после обстрела. В то же время по документам строевой части солдат числится в отпуске с 1 мая, хотя 4 мая еще находился на передовой.

- Не исключено, что таким образом командование бригады пытается скрыть истинных участников вчерашнего преступления и избежать ответственности за ранение детей, - отметили в УНМ ДНР.

Напомним, что 4 мая во время обстрела Александровки из БМП-2 30-миллиметровый снаряд попал в комнату, где находились дети. В результате его разрыва пострадали трое детей: 6-летние Меланья, Анастасия и 9-летняя София. Также ранение получил 55-летний мужчина.

Кстати, на позиции батальона не пустили даже лояльных журналистов из украинских телеканалов «Украина», «1+1» и «Интер».

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ИСТОЧНИК KP.RU